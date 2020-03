【好耐冇二人世界】陳豪陳茵媺疫情下 拍拖節目係… (16:16)

陳茵媺(Aimee)與陳豪結婚多年,婚後育有兩子一女,但夫妻二人依然甜蜜蜜,皆因他們不時製造二人世界維繫感情;不過,在疫情影響下,加上陳豪工作忙碌,陳茵媺對上一次跟老公約會已是去年11月的事。今日陳豪難得放假,陳茵媺把握機會同老公二人世界,雖然拍拖節目只是做gym,但他們也很享受這短短的健身時光。

陳茵媺在社交平台分享跟陳豪做gym的合照,並以英文留言:「Like most of you, staying home is the safest during the current situation. Our last "date night" was probably last November... Grateful hubby had a day off today so we decided to have a date downstairs at the gym and trained together. Stay healthy and patient everybody! Love you all!(像大多數人一樣,在目前情況下留在家中是最安全的。我們最後的「約會之夜」大概是去年11月... 感激老公今日休息一天,所以我們決定到樓下約會,一起健身。保持健康和耐心的每一個人!愛你們!)」

