【新冠肺炎】原定下月舉行 金馬奇幻影展宣布停辦一屆 (18:05)

「2020金馬奇幻影展」的開幕電影為《刻在你心底的名字》。（中國時報圖片）

「金馬奇幻影展」自2010年在台北金馬影展執行委員會主席侯孝賢與執行長聞天祥的合作催生下，一直舉辦至今，今屆「2020金馬奇幻影展」將於4月10日至4月19日在台北、台中舉行，開幕電影為曾敬驊與陳昊森主演的《刻在你心底的名字》；可是因新冠肺炎肆虐全球，金馬執委會宣布活動停辦，是該活動11年來首次。

2020金馬奇幻影展，停辦公告如下：

「親愛的影迷朋友：

經過多方討論後，原定四月舉辦的2020金馬奇幻影展，決定停辦一屆。

自一月底開始，金馬團隊便因應『嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）』疫情的變化，不斷討論研議，調整活動方式，希望能創造一個安心的影展環境，讓影迷朋友如期參與。

除了將按規定做好體溫檢測、提供酒精消毒，也決定採取嚴格的間隔座位售票及場場消毒等防疫措施，甚至規劃好實名制入場方式。也取消了K歌場，並將《洛基恐怖秀》狂歡場改為一般放映。即使因此座位數將減少一半以上，我們還是希望可以提供影迷歡樂與美好的觀影經驗。

但在不斷調整與更改中，我們發現金馬奇幻影展最可貴的特質可能無法實踐，而海外疫情的變化也影響了部分影片的聯繫與運輸作業。為了維持影展獨有的觀影體驗和活動特色，也確保所有觀眾與工作人員的健康，我們決定停辦一屆。除了下半年本來就有金馬經典影展與金馬國際影展已在籌備，延期也會擠壓到其他影展的時間與空間，後續調整如下：

1. 原計首次於台中舉辦的放映活動，與臺中市影視發展基金會討論後決議順延至明年。

2. 部分影展節目將移至11月的金馬國際影展或順延到下屆金馬奇幻影展。

3. 備受期待的奇幻紀念品，則會改由其他安全便利的方式提供影迷收藏。

金馬團隊要感謝所有參展影片影人以及單位廠商的理解和支持，也謝謝影迷朋友的體諒。雖然疫情還在變化，但我們會持續為下一個活動努力不懈。一起加油，平安健康。」

（即時娛樂）