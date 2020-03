【出道即影雜誌封面】木村18歲大女心美入行做音樂人 (13:01)

日本「萬人迷」木村拓哉與太太工藤靜香,繼細女光希(Koki)前年入行當模特兒後,18歲大女心美(Cocomi)今日亦正式宣布入行,希望能成為一位音樂人。

心美從小就有音樂天分,擅長吹奏長笛,曾多次在音樂比賽上得獎,早前更為四重奏樂團擔任表演嘉賓。今年3月於音樂大學附屬的高中畢業後,她將入讀同系的音樂大學。一直有傳多間唱片公司欲跟心美簽約,安排她出碟做歌手。

心美宣布出道,立即成為日版時裝雜誌《VOGUE》新一期的封面人物,同時是Dior的日本宣傳大使,風頭一時無兩。木村拓哉在社交網上載兩個女兒的合照,留言︰「go FLY‼️my ANGELS‼️👍(高飛吧﹗我的天使們﹗)」

光希就上載兩姊妹的合照,還有家姐成為封面人物的雜誌封面,並說︰「Congratulations sis 💓💓❤️❤️❤️ You are the most beautiful person I know inside and out and you are definitely the best sister in the world ❤️ I'm soo happy that I get to finally share your pictures 😆😆😆 Love you ❤️.(恭喜姊姊,你是我認識當中最有內在美及外在美的人,你絕對是世界上最好的姐姐。我很高興終於可以分享你的照片,愛你。)」

(即時娛樂)