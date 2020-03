38歲譚凱琪(Zoie)上月宣布與拍拖8年的圈外富貴男友莊日宇(Enrico)入紙結婚,原來兩人已低調舉行婚禮。Zoie在Instagram上載身穿中式裙褂及婚紗的照片,身穿裙褂的她雙手戴上多對龍鳳鈪,望住Enrico甜笑。Zoie留言︰「We are passionately curious about each other so we decided to spend the rest of our lives together. This is the first of many celebrations to come💕. (我們對彼此充滿好奇,因此決定餘生都在一起。這是許多慶祝活動中的第一個💕。)多謝大家的祝福❤️。」

