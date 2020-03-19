李施嬅新劇停工滯留加國 搭飛機太危險暫不返港 (16:18)

李施嬅身在加拿大拍攝的新劇《血與水》（Blood & Water），受疫情影響停工。她在社交網上載短片交代情況，表示當地食肆不設堂食，只有外賣。她想返港休息，卻因為撲不到機票而被迫滯留當地。

她說︰「初來加拿大時，香港的情況比較嚴重，來到加拿大隔離少少，令大家安心點。估不到幾星期後輪到加拿大情況嚴重，現在又要自我隔離，返到香港後又要隔離14日。我覺得這兩個月來，不停自我隔離……我仍在找機票回港，知道返香港後也要隔離，始終香港是我的家，我想早日回家，在香港隔離會開心點。」

李施嬅拍下街上的情況，她指當地人沒戴口罩，所以要自己保護自己，外出時戴上口罩。她說大家搶物資之餘，也搶回港機票，希望能在19號前返抵香港，不用接受14天強制家居檢疫。

李施嬅續說︰「我反而覺得這幾天到香港的人要隔離，因為飛機上太多人，有病的人也在飛機上，所以是非常高危，希望他們返港後盡量做14日隔離。我就暫時唔飛住，太危險，留在這裏輕鬆一下先，反正我返到香港要隔離14日，出席不到《法證先鋒IV》的宣傳，那就不要那麼緊張。疫情一定會過，遲幾日返香港不會有問題，盡量保護自己，戴口罩、清潔，不要像他們不戴口罩。」

（即時娛樂）