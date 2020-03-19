去年底武漢演出後發燒 王力宏自我隔離 曾擔心染新冠肺炎 (17:20)

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，最近兩個月都在台北家中隔離的王力宏，原來去年底在武漢演出後曾發燒，身體非常不適。他接受台灣《中國時報》訪問，表示去年12月29日及30日曾在武漢演出，當時在後台跟不少朋友握手和合照，到了今年1月10日開始發燒至39度，兩天後才退燒。他表示這段日子看到疫情在全球蔓延，也懷疑自己當時是否感染了病毒。

王力宏回憶道︰「去年底在武漢演出後，1月10日開始發燒，當時還沒人在說新冠肺炎，所以自己沒多想，但身體非常不舒服。1月11日，我在昆明體育場還發燒到38.5度，當時抱病開演唱會，在台上揮汗將近3個多小時後，高燒慢慢消退，等到翌日身體也慢慢恢復，不適感也消除。」為顧及防疫，他自1月起也返回台北家中，進行自我居家隔離2個月。雖然身體已沒有不適，王力宏仍然非常擔心，不知道能不能檢測是否產生了抗體。

王力宏今日在社交網上載片段，並留言表示︰「在台北居家隔離兩個多月了😂，請大家繼續保持社交距離，多多洗手，才能手牽手一起度過！期待陪你一起看明天的彩虹🌈。🙏 謝謝你們對我的支持和信任，等疫情過了，我們一定很快就會見面❤️。」

（即時娛樂）