【氣場勁】艾迪戲鬥溫碧霞陳煒 《墮落花》角色表裏不一 (17:58)

金馬影帝艾迪（Eddie）定居美國後脫離娛樂圈，近年回歸香港影圈，繼《踏血尋梅》後再演出《墮落花》，飾演忠奸莫辨的「火叔」，氣場異常強勁，戲鬥溫碧霞（Irene）及陳煒等人。艾迪表示：「火叔完全不是我，我平時待人好親切。近幾年回流拍戲，演繹角色的方法與代入感，跟1980年代大大不同；我本人不抽煙，沒有拍過古惑仔電影，平時更不是大哥大那種人，當接到劇本立即研究，細味每句對白的意義，火叔表面上不是大爛人，心裏卻有一把刀，是一頭披著羊皮的狼，角色好有發揮。」他又指火叔是個表裏不一的人，貌似不修邊幅，卻有姿整一面，於是向美指提議在手指尾塗上黑色指甲油，不經意有個穿崩位，讓觀眾一窺其矛盾的內心世界。

艾迪稱今次與大家合作愉快，在拍攝現場跟Irene和陳煒等演員有講有笑，團隊來美國開工也特意招呼。提到新型冠狀病毒肺炎疫情持續，他說：「我住在三藩市灣區，地方比較空曠，每幢獨立屋之間有一定距離，出入我會駕車，跟其他人沒有太多接觸，暫時不會太緊張，不過有人戴口罩出入。（工作有否受影響？）我的公司一向有做醫療用品生意，向牙醫、護士供應口罩、手套，近2、3月口罩需求量急增，公司還有貨源可以應付，但最近已賣到斷市，也不知道內地幾時有新貨入口。」

（即時娛樂）