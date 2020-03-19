【新冠肺炎】媽咪擔心人身安全 崔碧珈洛杉磯提前返港 (21:33)

崔碧珈（Anita）日前在社交平台透露，下周會從美國洛杉磯返港，表明已做好心理準備接受隔離。可是，自上星期美國實施新措施後，崔媽媽見到有人排隊買槍及排華的新聞後，有感當地不安全，於是叫女兒盡快回來，幸好取消下星期機票後，順利購得今晚機票飛返香港。

崔碧珈在網上留言：「自從上星期美國總統特朗普宣布封城，辦公室，餐飲業，娛樂場所，學校，連自動販賣機都要暫停之後，這幾天的洛杉磯變化很大，基本就只有超級市場和便利店可以開門，對於太突如其來嘅宣佈（布），呢度嘅人都開始變得瘋狂，媽咪睇咗新聞關於洛杉磯嘅人排隊買槍，加上不停有排華/辱華嘅新聞，今日早上打俾（畀）我，想我盡快返香港，所以把原定下星期回程機票取消，好好彩買到今晚嘅機票，因為喺香港係同屋企人住嘅關係，所以已經租咗酒店，有晒心理準備徹底進行14天的強制家居隔離，除咗保障自己，亦都係保障別人。大家都要好好保護自己嘅健康，一齊抗疫，社會會好快好起來！ #想家 #想香港 #口罩眼鏡手套 #想買雨衣但係搵唔到 #香港早前宣布19號後入境人士需要強制隔離 #美國瞓醒嘅時候睇到呢則新聞已經買唔切機票 #呢幾日洛杉磯實在係變得危險」

【新冠肺炎】崔碧珈下周美國返港：已經做好準備隔離的心

（即時娛樂）