【隔離期未滿】容祖兒變身煮食KOL 每日教人整「祖餐」 (16:24)

容祖兒日前完成世界巡迴演唱會後從倫敦返香港，目前在家中自我隔離。隔離期未滿，祖兒為自己找節目打發時間，變身「煮食KOL」在社交網發放每日煮早餐的片段。繼早前炮製Pancake早餐後，她今早又在Instagram上載煮早餐的片段，將蕃茄炒蛋素麵命名為「紅綠燈撈素麵」。

祖兒說︰「好似已經開始習慣早睡早起，一來好喜歡早上寧靜清涼的感覺，可以好好地利用一整天的時間慢慢身邊的所有事物，二來見到大家對我嘅早餐好有期望。我都希望同大家一齊培養良好的習慣，閑（閒）來練習下（吓）廚藝同剪片同大家分享一下都幾有趣。樂趣處處有，希望大家都能夠在這段時間尋找到生活的另一種角度。」

「不過又咁講，睇吓我可以維持幾耐👀👀👀。今日個胃想食啲熱野（嘢）做早餐。其實我呢啲BB班嘅程度講到要同大家分享真係有點獻醜，不過經過我精心嘅剪接，我覺得都算係咁。Come on let's go﹗今朝《祖餐》係『紅綠燈撈素麵』#自己祖餐自己煮 #想惹味啲可以加少少茄汁 #琴（噚）日喺細佬度攞咗個腳架過嚟 #今日最大挑戰係點樣將條片係（喺）1分鐘之內完成」

除了將煮早餐的片段拍下及剪輯，祖兒又在家裏練習彈結他，但只練彈一個和弦。她在Ig分享片段，留言︰「試想想，有沒有什麼事情一直想做卻一直找不到時間。趁著（着）這段小空窗，把他（它）們逐一解決。煮嘢食做運動執屋彈結他練歌睇書睇戲追劇同屋企人相處同隻狗玩咩都好，真係好想學人哋Chris Martin、John Legend、Robbie Williams係（喺）屋企開live，自彈自唱同大家together at home。」

（即時娛樂）