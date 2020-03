才女梁芷珊現正身處英國,照顧在當地求學的17歲女兒,今日她繼續在網上分享生活情況,早上開門見到速遞公司職員時,笑言開心過見到通渠佬,並教大家如果仍有子女留在英國寄宿,可以速遞傍身藥物及抗疫裝備過去。

梁芷珊網上開心留言:「晨早門鈴響,睡眼惺忪獨居婦人,開門見到Fedex佬,開心過見到通渠佬。現時Fedex速遞到英國服務仍然快捷,各位家長,如子女仍留在英國寄宿學校,可以速遞傍身藥物及抗疫裝備。想起一句說話:Friends in need are friends indeed #物資情意重」

(即時娛樂)