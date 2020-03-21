【香港電影導演會年度頒獎典禮】《少年的你》膺3獎 太保奪最佳男主角 (14:26)

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，各行各業都受衝擊，娛樂圈亦受波及，演唱會﹑舞台劇﹑頒獎禮陸續宣布取消或延期舉行。

「香港電影導演會年度頒獎典禮」由1989年成立至今，已逾30年，今年因新冠肺炎未能如期舉行，執委會經過商討後，決定將得獎結果改為網上公布，待疫情過後，頒獎形式將另作安排。各個獎項由全體會員以專業角度，一人一票選出，包括選出「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」，並由全體執委選出「執委會特別獎」。

今年得獎名單如下︰

「最佳導演」 ︰曾國祥《少年的你》

「最佳電影」 ︰《少年的你》

「最佳男主角」 ︰太保《叔‧叔》

「最佳女主角」 ：周冬雨《少年的你》

「最佳新演員」 ︰劉俊謙《幻愛》

「新晉導演」 ︰黃綺琳《金都》

「執委會特別獎」︰《戲棚》

《少年的你》在香港電影導演會2019年獲頒3獎，團隊對成績感到開心：「感謝香港電影同業們對《少年的你》的肯定，我們會保持初心努力創作，不負大家厚愛；同時也希望疫情能夠早日平息，大家都能平安，日後共同拍出更多的好電影。」

劉俊謙對獲獎感鼓舞：「感謝香港電影導演會。能夠被專業導演們肯定，實在是莫大的鼓勵。感謝Golden Scene，感謝《幻愛》團隊。能夠遇上這群熱愛電影的伙伴，同心地說這一個故事，就是這次經驗中最大的禮物。期望日後正式上映時，可以和更多觀眾分享《幻愛》這個故事。」

黃綺琳對膺新晉導演感興奮：「感謝香港電影導演會各位導演前輩！第一次當電影導演，知道自己的不足，有很多方面需要努力學習及培養。雖然現在香港電影正經歷著低潮，不過我會把握時間裝備自己，不負新晉導演之名。」

《戲棚》導演卓翔獲「委員會特別奬」，他說：「代表整個製作團隊，衷心感謝香港電影導演會，特別給予《戲棚》肯定與鼓勵。希望這部紀錄片能讓更多更多香港人嘗試走進一座座真實的戲棚！」

（即時娛樂）