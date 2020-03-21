【罕談感情事】陳煒跟前夫離婚陷人生低谷 與醫生男友著重溝通 (15:45)

陳煒於2008年嫁給台灣商人顏志行，不過原來2人已於2012年離婚，到去年煒哥爆出新戀情，跟醫生男友陳國強拍拖。煒哥接受梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問時透露，當初嫁給顏志行後，她嫁雞隨雞，先後移居台灣、北京和泰國共4年。煒哥在節目中表示，在他鄉的生活沒有朋友，每天煮飯做家務，感覺自己在社會沒有價值。

她於2012年向前夫提出搬回香港，主要原因為了照顧患病父母，奈何她為前夫種種付出，最終換來對方主動提出離婚的收場。煒哥坦承2012年復出那一年，是她人生的最低谷：「回港頭數年很不開心，跟前夫也拉扯了數年，我跟他也有放不低的階段，是靠工作麻醉自己，直至幾年後才真分開，所以也不是刻意隱瞞。」

去年7月，陳煒被爆戀上同樣經歷過失婚的醫生男友陳國強。原來，當時煒哥跟陳醫生拍拖還不足2個月。談及再婚，煒哥指暫時未有想太多，她大談與醫生男友的相識經過，與及男方的優點是細心及畫功了得：「我們是因為黃智賢認識，是做了1年多朋友才開始，陳醫生不算浪漫，但很細心，他畫公仔好靚，最浪漫就是親手畫卡。去年中才開始，還在溝通階段，也因為我們都經歷過失婚，知道溝通最重要。以前跟前夫，就是他不斷外出工作開會，回到家只會說好累，情願睡覺，即使我想了解他，他也不願談，我不會勉強人，但久而久之，就變成補救不了的關係。現在我跟陳醫生也在溝通的階段，所以你們別催婚，太快了。」

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（即時娛樂）