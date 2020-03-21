【BB名字有意思】細女劉一言出世 劉翁報喜︰喊得好大聲 (21:39)

著名攝影師、導演兼電台主持劉翁（Sunny Lau）跟太太柳瑩（Rani）添寶貝女兒。今日劉翁在社交平台報喜，分享在產房陪老婆迎接囡囡的照片，留言：「喊得好大聲。#母女平安」。柳瑩亦拍片，見劉翁昨晚已到醫院準備陪產。劉翁跟柳瑩三年抱兩，他們育有一子劉晴（SJ），現在湊成一個「好」字，加上13歲繼女洛宜，一家五口好熱鬧。

劉翁接受《明報》電話訪問，說今日有些親友到醫院睇BB，但疫情其間也盡量少人到訪。他說今次女兒出世跟上次兒子出世最大分別是照顧太太的過程，上次不懂照顧，今次就有經驗，自覺好叻！劉翁為女兒取名「劉一言」，透露名字是爸爸對女兒的期望與心意，極有意思。

他說：「我想了很久，作為創作人，希望藉着名字，將我最寶貴的給了她。人生中，我說得最多的可能是『一言為定』，我是個說了就會去做的人。以前我應承了別人的事，蝕錢都要做。我好早期曾做小生意而欠債，其實可以結束公司就算，但我對別人有承諾，所以要還晒錢才將公司結束。『一言為定』、『一言九鼎』、『一言驚醒夢中人』、『一言不合』、『一言難盡』......這是人生不同的過程，不一定全部都好，會有『一言不合』，亦會有『一言難盡』的時候。要記住講過的說話是一個承諾，一言既出，駟馬難追，所以我改女兒的名字『劉一言』，希望她跟我一樣，對身邊人的承諾，說過就是。」

（即時娛樂）