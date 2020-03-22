【直播緊呀﹗】阿Sa阿嬌突然咀嘴 嚇得祖兒急熄共同畫面 (13:39)

新冠肺炎肆虐，重創各行各業，娛樂圈亦大受影響，不少演唱會﹑舞台劇﹑商演或頒獎禮，陸續取消或延期舉行。容祖兒日前完成世界巡迴演唱會後，從倫敦返香港，目前在家中自我隔離，祖兒連日來變身「煮食KOL」，在社交網發放每日煮「祖餐」片段。

昨晚祖兒在instagram開live，以歌聲跟粉絲抗疫，她唱足1小時有多，期間唱了多首金曲《這麼近那麼遠》﹑《連續劇》﹑《小天使》﹑《心病》和《16號愛人》等，還自彈自唱《啜泣》，及唱了鄭秀文的金曲《我們都是這樣長大的》等，儼如舉行小型音樂會，最高峰時有逾萬人收看直播。

祖兒唱了幾首歌之後，突然拿來咪高峰，她笑稱：「冇啲嘢揸手，感到尷尬又空洞。」直播期間，仍然身在馬來西亞的蔡卓妍（阿Sa）﹑鍾欣潼（阿嬌）和關智斌（Kenny），都加入捧祖兒場，祖兒亦邀請他們共同直播，阿Sa﹑阿嬌和Kenny表現high爆，未知是否喝多了，阿Sa和阿嬌突然在直播期間咀嘴，3人更險些爆料，嚇到祖兒急忙關掉他們共同直播畫面，而阿Sa之後還留言："Poor connection﹗"

（即時娛樂）