【睇旅行舊照打發時間】余香凝曬泳照出「股」惑 (17:08)

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文章日期：2020年03月22日
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余香凝在社交網上載外遊時舊照，她曬得一身古銅色健康膚色。（ig圖片）
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不少藝人趁留家避疫時，翻看舊照或童年照打發時間，余香凝今天則在社交網上載外遊拍的泳照，相中余香凝身穿泳衣出「股」惑，並曬得一身古銅色肌膚，她留言說：「想曬太陽，黑啲好？白啲好？睇舊相」。
（即時娛樂）
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