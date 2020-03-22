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【睇旅行舊照打發時間】余香凝曬泳照出「股」惑 (17:08)

文章日期：2020年03月22日

不少藝人趁留家避疫時，翻看舊照或童年照打發時間，余香凝今天則在社交網上載外遊拍的泳照，相中余香凝身穿泳衣出「股」惑，並曬得一身古銅色肌膚，她留言說：「想曬太陽，黑啲好？白啲好？睇舊相」。

（即時娛樂）

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