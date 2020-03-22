【山頭主義犧牲品】《兄弟幫》監製謝英偉︰每間公司均有不同族人 (18:56)

【專訪】無綫（TVB）去年底大裁員，播足10年的長壽節目《兄弟幫》（Big Boys Club）結束，監製、導演、副導共5名幕後人員被裁，包括效力無綫12年的監製謝英偉（Kent）。他直指營商環境轉變是《兄弟幫》的致命傷，2019年下半年發生社會運動，環境變差，令節目幾乎失去所有贊助或產品宣傳。

「我問自己是否做錯了什麼？或做得不夠好？為何公司會選擇裁我們這組人？還是因為我們的製作未夠便宜？我簽不到單？檢討後的結論是，我不敢說自己做得好好，但不失禮，觀眾會記得《兄弟幫》這個節目！只能說是歷史任務完成，不再需要了，是離開的時候」。有指他是山頭主義下的犧牲品，謝英偉認為每間公司均有不同族人，山頭主義之說只是改朝換代，開始新製作模式，公司不再需要自己就要走。

想起金牌監製李添勝一句話「做人要少一點私心，多一點公道」，謝英偉有感而發說︰「這句話很有道理！如果一間公司是正向發展……私心一定有，但視乎是否以公司利益行先，先做好節目，如何適當地用尺，不要一邊太長，另一邊太短，找出一個大家舒服的位置。幾任管理層都對我好好，團隊超額完成我的要求。在有限資源下製作而獲好成績，惹人眼紅，我心中有數！不明大公司總有一些廢柴，可以活到今天！」

離開無綫後，謝英偉工作計劃沒停止過，可惜新冠肺炎疫情把一切叫停，至今仍是零收入。他透露有被裁舊同事轉行做貿易，也有人揸的士搵食，而他就繼續樂觀面對前景，相信仍在接洽階段的工作計劃會有機會落實。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）