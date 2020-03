next

周汶錡(Kathy)的法籍丈夫Julien Lepeu,早前被發現在深水灣咀外籍新歡,兩人的8年婚姻亮紅燈。沉默了個多星期,Kathy終於現身社交網,上載細仔Avner慶祝3歲生日的照片,言語間流露出已原諒丈夫的意思。她說︰「❤️ 感謝我的家人和朋友,這些年來大家一直很關心我,愛護我。不好意思,最近讓你們擔心了!這是一個人生重要的功課!我們會努力把功課做好,從中學習,領悟,進步!我倆仍然相信『愛』能改善彼此關係,也是化解問題的源頭力量!日後我們仍然會努力,為孩子、為家庭、為對方,互相珍惜,一起進步!實在感恩,我們生命中已擁有許多!疫情在前,希望大家都好好持護身心健康! 愛你們!🙏🙏 🎂Happy 3rd birthday to our wonderful son 😘. Love you Avner Lepeu.」

