【警星飯敘後首露面】張智霖認防疫意識唔夠敏感：大家向前看 (16:39)

談到老婆袁詠儀的社交網被網民留言狂轟，張智霖拒回應，又稱大家應向前看。（林蘊兒攝/資料圖片）

張智霖（Chilam）上個月於疫情肆虐期間，仍然出席「警星飯敘」，席間與成龍﹑曾志偉﹑譚詠麟和警務處長鄧炳強等，開懷唱歌及吃飯，Chilam還跟退休警司朱經緯合照，結果惹來網民爭議，不少網民在Chilam的社交網留言鬧爆他。

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自該事件後，Chilam已有一段時間沒有公開露面，今天（23日）他以親善大使身分，出席於銅鑼灣舉行的保良局捐口罩活動，亦是自警星飯敘後首次公開露面，Chilam獲主席馬清楠頒發感謝狀。他表示已訂了4萬個口罩，捐給有需要人士。

談到被網民洗版式留言，問Chilam有沒有影響心情？他說：「冇嘅…其實都係…都唔識講。」至於老婆袁詠儀亦被網民留言鬧爆，Chilam拒作回應，又指事件已過去，大家要向前看，一同齊心抗疫。對於在飯局中合照，各人都沒有戴口罩，他則解釋：「可能是吃飯（所以沒戴），但吃完已經有戴口罩，當其時防疫意識的確是不太敏感，亦是對的，自己亦得到啟發。（親善大使洗底？）機緣巧合下做親善大使，自己並無任何計劃做什麼。」

（即時娛樂）