【隔離年】李施嬅爆好姊妹想包機接返港 自行隔離14天 (19:56)

【今日直擊】日前仍身在加拿大溫哥華的李施嬅，今天終於返港，下午5時45分左右，施嬅戴了口罩﹑帽﹑追蹤手帶及迷你空氣清新機，現身香港機場。施嬅花了約半小時，完成檢疫程序，包括量體溫、戴追蹤手帶、填寫健康申報表，以及寫下隔離地址和聯絡方法，接受訪問後她會召車直接返家。

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施嬅表示加拿大情況開始緊張，她下榻的酒店亦不多人，她亦只叫外賣；其間，她趁有空去行山，雖然遇到有人邀合照，但她婉拒沒有影，又指見到部分行山人士沒有戴口罩。施嬅說自己慶幸在當地並無受歧視或不禮貌對待，居於加拿大的鍾嘉欣亦曾表示可收留她，但施嬅有感對方有仔女，婉拒了嘉欣美意，但就感受到互相幫助。

問到何時復工？她表示未知，要看當地疫情情況，「自己來回隔離了好多天，因為過去加拿大，已自行隔離12日，現時返港後要隔離14日，若再飛過去又要再隔離，今年似『隔離年』」。施嬅表示返港後會直接返屋企，因為她一個人住，暫時未知14天隔離情況會怎樣，應該在家做運動。她又指不擔心餓死，屆時會叫外賣。

在返港航班上，施嬅全程沒吃東西，也沒去洗手間，只用飲管喝水，睡覺時戴眼罩和用被覆蓋自己。至於她的一班「胡說八道」好姊妹，施嬅笑言：「她們好擔心我，還說想包機包我返港，雖然只是說笑，但都多謝她們關心。」

（即時娛樂）