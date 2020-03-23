【完成19天法庭戲】王浩信心力交瘁：有一種抽離感覺 (21:22)

新冠肺炎全球肆虐，市民減少外出留家避疫，但不少藝人仍要在疫境下開工拍劇，王浩信近日就忙為新劇《踩過界II》開工。已逾3星期沒有在instagram貼相的浩信，昨天貼了2張相，其中一張是他的裸上身肌爆照，原來他拍完了冲涼戲分；劇中演「盲俠」的浩信表示，連續19天的法庭戲終於完成，他說：「對我來講好似完成左（咗）一個好艱鉅（巨）既（嘅）任務！

每日12個鐘頭工作，兩三個鐘頭溫書，其他時間做人基本要做嘅嘢，之後每一日急速流暢嘅陳詞以盲俠嘅姿態為唔同嘅案件提出控辯，每一日完成之後都可以話係心力交瘁，所以每日都同自己講休息好第日再嚟！

從緊張到輕鬆到最後第15日，要開始脫水狀態循環，準備最後一日沖（冲）涼戲，第一日8L水第二日4L，第三日2L...到最後一日有需要先可以飲一啖！在雙重環境底下最後兩日精神上真係有一種抽離嘅感覺...

最後最後將僅餘嘅能量由血液泵到肌肉完成了廠景最後的一場！終於完成...懇請大家恕我長氣，但係我深深體會越（愈）艱辛嘅過程，學到嘅嘢越（愈）多，好似每一場官司，幫每一個受害者，令我體會到公義...大腦吸收知識，一定要在放鬆的情況底下，一緊張就唔入腦...等等...事情好壞都在乎你的角度，但經過時間，一定會過！到最後都要講返句記住支持 #踩過界2，疫情下共勉之！」

（即時娛樂）