【舊事又被重提】傳跟洪永城反目 朱晨麗望別再放大事件 (16:25)

【今日直擊】無綫劇《法證先鋒IV》本周進入大結局，譚俊彥、陳煒、朱晨麗（朱朱）及張曦雯等，今日（24日）出席宣傳活動時又有喜訊公布，第26集（3月23日）直播收視達36點，再打破無綫近6年劇集單集收視紀錄。

朱朱早前宣傳劇集《多功能老婆》時，大爆劇中老公洪永城擅自加親熱戲，惹來男方「鹹豬嘴」疑雲，雖然洪永城當時已澄清沒「抽水」，但近日舊事再被重提，有指二人因而反目，洪永城更氣難下，拒與朱朱於續集合作，兩個只能活一個云云。

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朱朱表示事件隔了那麼久又被重提，她表示對洪永城沒芥蒂，將來會否再合作則視乎公司安排。談到洪永城似乎很嬲，暗指不想再與她合作？朱朱表示待公司安排，其實在事件發生後，她已不止一次，問候及安慰對方。至於洪永城如何回覆？她說：「就像正常朋友聊天、溝通。（拍攝前沒溝通？）我所講的每一樣，都不是生安白造。我也有向他道歉說不好意思，希望大家不要再把事件放大。（會否再解釋化解事件？）要做的之前都做過了，如果有需要，我都OK的。」

對於洪永城曾說對她不予置評，朱朱自言沒什麼看法，不覺難堪，亦不怕事件會嚇怕其他男演員。她表示事件發生後，與洪永城未有碰過面，但見到也不會尷尬，又否認事件是擺對方上枱。

（即時娛樂）