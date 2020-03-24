【又餓又熱】Kenny阿嬌重裝備返港 阿Sa爆保護衣係戲服 (23:27)

【今晚直擊】蔡卓妍（阿Sa）﹑鍾欣潼（阿嬌）﹑關智斌（Kenny）﹑陳家樂和何珮瑜等，早前於馬來西亞拍攝網劇《女法醫JD》，但撞正新冠肺炎疫情肆虐，馬來西亞宣布由3月18日至31日，全面限制國民活動，結果劇組亦要停拍2星期，4月才再復工。阿Sa和阿嬌等人要留在當地酒店休息，並各自搵節目解悶。

今晚（24日）10時左右，一行人重裝備返港，他們身穿保護衣﹑戴了帽﹑眼鏡﹑口罩和手套等，浩浩蕩蕩現身香港機場，惹來注目禮。他們表示返港後會各自回家隔離14天，被問到坐飛機返港期間，在機艙內會否擔心，阿Sa說：「好彩套劇我演法醫，做鑑證工作。（戲服？）係戲服，同佢哋（指劇組）賒住先，如果唔係邊買得到，好彩咋！」Kenny表示好多人影他們相，阿嬌則指雖然打扮異樣，但最緊要安全。眾人表示在機上4小時，全程沒有如廁及飲食，故抵港後又餓又渴又熱。

問到趕急返港後心情如何？阿Sa說：「馬來西亞嗰邊依家好多嘢唔開，所以我哋就要暫時停工，公司決定叫我哋返嚟先。」談到返港後要隔離14天，陳家樂說：「都冇乜分別，因為我哋喺嗰邊都係隔離，喺屋企隔離會開心啲。馬來西亞疫情開始嚴重，所以冇乜落街。」阿嬌說：「冇落過街。」阿Sa亦表示：「我哋住嗰個區好啲，少啲人，之前喺吉隆坡會多人啲。（嗰邊冇乜好做？）染髮﹑剪髮同煮飯。」阿嬌再說：「佢（阿Sa）問我使唔使化妝，我話我都冇人要見。」阿Sa和Kenny不約而同買了一部跑步機，準備隔離期間留家做運動，阿Sa又笑言在馬來西亞天天下廚，不想再煮食。

（即時娛樂）