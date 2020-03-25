關智斌重裝備回港遭歧視︰經過我們旁邊扮咳嗽再避開 (12:15)

關智斌（Kenny）昨夜聯同蔡卓妍（Sa）、鍾欣潼、陳家樂、何珮瑜等，「Full Gear」從馬來西亞返港，接受14天強制家居檢疫。Kenny回家後在社交網站留言，透露在旅程中被途人投以奇怪目光。

他說︰「遊牧生活過得久了，可以躺在家中的床（牀）是幸福的。得悉可以回家之後，開心之餘又帶點要坐飛機的緊張，連身防護衣、護目頭盔、口罩、手套、消毒用品一一準備妥當。上機前減少進食，基本上四個小時旅程都沒有離開過座位；穿上舊衣服，在進入家門口之前就可以扔掉；回家再全身消毒和做快速測試。終於可以安心睡。」

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「可能由於裝備太充足的關係，旅程中也被人投下一些奇怪的目光，甚至經過我們旁邊扮咳嗽再避開，也有不停舉機拍攝當成獵奇攝影。但我一點都不覺得尷尬和羞恥，如果可以保護到自己，保護到身邊的人，減輕前線人員的辛苦，即使要穿着得像怪人般誇張，我也在所不辭。不介意當動物大觀園，只求那幾位拍照的龍友，請你們至少都戴口罩 🙂🙏。14日隔離正式開始，有信心我會安排得很精彩 😎。」

（即時娛樂）