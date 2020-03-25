辛龍為亡妻花光積蓄 吳宗憲承諾負責劉真女兒學費 (21:23)

台灣「國標女王」劉真日前（22號）離世，終年44歲，她的追思靈堂今天（25號）首開放，不少粉絲前往弔唁外，劉真一班生前好友包括楊麗菁、邱瓈寬等亦到靈堂拜祭。痛失愛妻的辛龍先低調從後門進入靈堂，辛龍經理人公司老闆吳宗憲、余天隨後陸續抵達跟辛龍開會。隨後吳宗憲接受訪問，他表示：「劉真44歲真的很年輕，孩子才4歲這是最遺憾的地方。」談到辛龍的經濟狀況，有傳劉真這次接受手術幾乎花光辛龍所有積蓄，吳宗憲坦言：「辛龍比較像藝術家，不開心他就不去表演，而且表演也不一定覺得要賺多少錢，他沒有存什麼錢。他們夫妻兩人生活算是平淡，大家誤解花費物質，難得買名牌袋就會上大新聞，金錢的問題大家不用太多猜測，我相信有我們這些大朋友就夠了，當然這次手術花掉幾乎是辛龍全部積蓄。」

至於劉真女兒霓霓的學費，吳宗憲承諾會負責，他稱：「她（霓霓）想去美國念大學，全部我都可以來出，阿伯還在啊。」提到4歲的霓霓，吳宗憲眼眶泛紅說：「我跟霓霓說，阿伯會帶你去吃飯，她說爸爸媽媽都要一起，我聽到這句真的受不了，我真的很難過，等於騙她，因為媽媽『不能再跟她一起』，我現在要保護這個小朋友，不能讓她看到不好的畫面。」吳宗憲同樣擔心辛龍，希望讓對方慢慢接受劉真離世的事實。

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（即時娛樂）