喬寶寶難忘SARS做懲教署「驚」歷 臨別香港助人抗疫  (23:27)

【專訪】現年49歲、印度裔的喬寶寶，是土生土長的香港人。他曾任職懲教署二級懲教助理，2005年參加綜藝節目《殘酷一叮》，憑一曲《愛情陷阱》出戰，雖然唱到甩key，卻一唱成名，從此展開演藝事業生涯。入行十多年，嘗盡喜怒哀樂、起跌得失及人情冷暖，最後意興闌珊，決定本月底返回蘇格蘭坐「移民監」，與家人共聚天倫。

除了在蘇格蘭開餐館，喬寶寶準備父子檔在當地多方面生意發展，為將來鋪路。「2013年，在那邊不需要300萬港元便買到一間面積幾千呎、有大花園的5房獨立屋。大仔有生意頭腦，我就將間屋按揭，再買其他屋出租來錢搵錢，回報不錯，他又提議做泊車生意。大仔好醒目，識計數，有商有量，不是盲目問我要錢。我有的將來都是給兩個仔，由他們幫我搵錢。新抱仔是醫護人員，是一家人的健康顧問，大仔結婚後跟我們全家一齊住，總之錢永遠掙不完，現在家庭是我首位」。

喬寶寶入行後，一直發展不錯，由2006年開始到2012年，平均年賺120萬元，加埋賺過千萬；可是，去年中受社會運動影響，加上新冠肺炎疫情，近幾個月完全沒工開零收入。雖然如此，他堅信「保護弱者 招呼窮人」理念，希望趁有能力回饋社會，故臨別香港前積極參與免費派口罩和消毒用品，希望疫境下幫到有需要的人。喬寶寶憶述2003年經歷SARS一役，當年他在懲教署工作，逮捕非法入境者當中有1/4是來自內地，因內地爆發疫情，他負責押送疑犯出庭時，要穿保護衣及戴上口罩手套。太太當時懷有細仔，喬寶寶形容如晴天霹靂，一星期只敢返家一次，擔心影響太太；於是，他先送走媽咪和大仔會合住在蘇格蘭的胞妹，自己在港就陪太太到醫院做產檢，往事回憶仍歷歷在目，所以對今次疫情不容忽視。

場地：Curry Leaf

欲知專訪內容，請留意明天（3月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）