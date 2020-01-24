【專訪】工作量少 心灰離開TVB 喬寶寶：三色台好小器 (22:39)

下月踏入50歲的喬寶寶，2005年參加綜藝節目《殘酷一叮》獲垂青，簽約TVB成為旗下藝人。十多年的娛樂圈生涯，喬寶寶試過入行後幾年間加埋賺過千萬，到這5年，工作一年比一年少，最後意興闌珊，去年約滿後帶着無奈及心淡的心情離場，決定移居蘇格蘭。

喬寶寶說：「這5年來，工作一年比一年少，每一年半平均只有一集演出，我沒有底薪，只計騷錢。當初2006年簽約是一年一騷制，實爆騷。」2013年，他短暫離港數月，為移居蘇格蘭作準備，故他先安頓好家人，然後重返公司工作，無奈出現很大變數。「曾向公司高層反映，自問做了10幾年無功也有勞，但拍劇和上綜藝節目機會很少，不明白何解不給自己人有優先機會，反而倚重外援，很不公平」。當年王維基搞電視台向TVB藝員大規模高薪挖角，喬寶寶也是對象之一，但他飲水思源選擇留低打仗，結果換來心酸和難過。

喬寶寶承認很hurt：「咁大個台，以前就話人多易被忘記，近年人少了，機會反而更少！公司沒給工作，到外邊有港台節目《有房出租》找我演又不批准，三色台真是很小器！自問向來很少講負面說話，又甚少得罪人，亦有埋堆、擦鞋，都是適可而止不會影響別人，自覺為人開心得意並不乞人憎，估不到今次是帶着唏噓地走……」

不過，喬寶寶要點名感激兩個女人，一個是無綫監製王心慰，多得對方大膽賞識給予機會，發掘很多一線以外的藝員，其中他參演的《Only You只有您》、《真相》及《衝呀！瘦薪兵團》，都令觀眾留下印象……另一位則是「黑妹」李麗霞，對方不介意喬寶寶這位唱歌嚴重甩key的男人，帶他去世界各地登台表演，掙到不少錢……除了王心慰及黑妹，加上媽咪和太太，生命中最影響喬寶寶的就是這4個女人！

場地：Curry Leaf

欲知專訪內容，請留意明天（3月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）