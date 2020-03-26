【兩公婆身在英國無意返港】何猷彪幫阿伯擊退失常漢 翁靜晶讚英雄 (00:16)

英國王室公布，現年71歲的英國王儲查理斯確診感染新型冠狀病毒肺炎，病徵輕微，但無法找到病源，查理斯的妻子卡米拉則對病毒測試呈陰性。翁靜晶跟丈夫何猷彪身在英國，今晚翁靜晶接受《明報》電話訪問，雖然英國的疫情嚴峻，但她沒打算返港。

翁靜晶說：「知唔知由英國返港的航程要冒多大的風險？」提到英國王儲查理斯也確診新冠肺炎，她說：「染病唔一定會死，只要有足夠的醫療資源去處理。只怕一些比較輕微或唔需要去醫院的人也求診，便會令醫療系統負荷過重，屆時患重症者可能沒有治療機會。」她讚首相約翰遜的「佛系」抗疫措施是絕頂聰明，已嚇走很多人，變相減輕醫療負擔。問及翁靜晶在英國的情況，她稱盡量少出街是自我保護的方法，「王儲查理斯點解會染病？社交應酬範圍廣闊，個個都要握手，被誰傳染了也不知道。家庭主婦整日就是在廚房跟洋葱、蘿蔔握手，相對被傳染機會也較少。」

翁靜晶說最近亞裔人在英國被仇視的情況很激烈，她跟當地華人、越南、菲律賓與泰國人的代表，近日也跟英國警方開會商討有關問題。她說：「當地人有明白事理的，但也有不講道理的。易地而處，對他們而言明明是風和日麗的好日子，因為疫情而生活受影響，甚至有家人失去生命，有憤怒的情緒是明白的。可想像他們見一個亞洲人全身防疫裝備，但當地人在英國根本買不到口罩，不好彩因此招惹麻煩便不好了。」何猷彪也要她少出街，一來她有甲狀腺問題，要更小心身體，也無謂站在風口位。現在她跟老公在同一律師行工作，她早已安排在家工作，稱在家也可以發律師信。

日前她在facebook上載一段老公何猷彪挺身為頭破血流的阿伯止血的短片，並留言：「翁女俠的名號，已經由何大俠繼承了。」原來何猷彪在律師樓附近遇到阿伯被失常漢襲擊，周圍的人也彈開，何猷彪上前阻止，並為阿伯急救，直至警察及救護員到場。翁靜晶說因警察太忙，故報警也不一定獲緊急處理，故何猷彪只有靠電話急救指示幫阿伯。她大讚老公是英雄，還分享一張何猷彪年輕時的軍裝look，寫道「軍訓終生獲益」。何猷彪是美國海軍軍校畢業。

（即時娛樂）