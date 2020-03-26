【讚義氣仔女】何嘉麗疫境下拍清談節目 吳家麗依約受訪 (16:14)

資深電台DJ何嘉麗近日擔任ViuTV全新節目《金像女情》主持，首集訪問嘉賓是本屆金像獎候選女主角鄧麗欣，其他嘉賓包括毛舜筠、吳家麗、葉童、彭秀慧、陳靜、蔡思韵及區嘉雯。何嘉麗坦言沒有做電視和電台很多年，正悠閒過着退休生活，今次邀請的嘉賓全屬女性，訪問內容圍繞她們影壇的奮鬥經歷，所以事前要不停睇戲做足準備，幸好本身喜歡電影，「就以第一集訪問鄧麗欣而言，我離開電台時她剛出道，根本不認識她是一位歌手，我只認識她是一位演員，訪問當中我感覺她是好努力、想做一位好演員，近年亦刻意挑選角色求突破自己，好有鬥心。（今次面對最大困難是什麼？）節目製作中段時期面對的困難，原先已邀請訪問的嘉賓因為疫情問題推了，很明白安全至上是無可厚非。自己都有擔心，家人亦擔心，不過拍攝隊在衛生問題上十分謹慎，做足預防及清潔。」

何嘉麗指今次最深刻是訪問吳家麗，因為疫情突然變得很緊張，對方卻依然應約，「大家擔心吳家麗未必會來，但她是那種義氣仔女，應承了一定來。其實她途中已得知附近大廈有確診過案，心情緊張，到場後立即做好消毒防禦，工作人員問她要否飲水時，她連水也不飲一啖，盡快完成工作。」

（即時娛樂）