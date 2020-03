喬寶寶昨晚乘夜機飛往英國,告別香港,與身在蘇格蘭的家人團聚。喬寶寶在社交網上載戴住口罩、在登機口的自拍照,留言︰「Goodbye 💕HK -road to UK!There is nothing more important than a good, safe, secure home. Home is a place you grow up wanting to leave, and grow old wanting to get back to ,our feet may leave, but not our hearts. I love HK💕I will be back .(再見香港,通往英國之路!最重要的就是擁有一個良好、安全、有保障的家。家是你長大後想離開、老了想要回去的地方,我們的腳可能會離開,但我們的心仍然在。我愛香港,我會回來的。)」

(即時娛樂)