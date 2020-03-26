【隔離第7天】崔碧珈一人分飾3角 教大家正確戴口罩方式 (19:51)

崔碧珈（Anita）早前從美國返港，入住尖沙嘴某酒店進行14天強制家居檢疫。她連日來在社交網上載照片及片段，分享隔離生活情況。Anita今日一人分飾3角，化身「崔小朋友」、「崔婆婆」及「崔博士」，演出首集《抗疫碧珈Tips》，教大家正確戴口罩及除口罩方法。獨自在房內的她為自己設計不同的造型，「崔婆婆」形象跟平日的她判若兩人，非常驚喜﹗除演出外，Anita更身兼製作團隊，監製、導演、燈光、道具、後期剪接等工作，全部一腳踢獨自完成，認真唔簡單﹗

Anita留言︰「平時我從來都只係會影吓相，今次係透過隔離期（其）間第一次拍片，多多包容，小小心意，千祈唔好忍唔住打我呀哈哈！透過短片，希望係（喺）呢段時間可以帶啲歡樂俾（畀）大家，亦都令大家更加關注疫情，愛護自己並且關心身邊嘅人，作為社會嘅一份（分）子，每個人做好少少，相信我哋好快可以捱過呢個難關。繼續保持正面的心，護己護人，一齊抗疫！PS：兩位女主角幕後花絮太多，崔氏製作組正在努力剪輯中，明天再同大家分享！#抗疫碧珈Tips #本人從影以來破格演出 #尺度很大 #多謝耐心收看 #強制居家隔離第七日 #大家放心我拍呢條片係冇出到走廊嘅 #只不過係（喺）拍攝嘅時候開門同埋閂門 #平時酒店同事每日同我探熱嘅時候都係喺呢個門口位」

Anita又上載3個角色的造型照，問網民較喜歡那一個。她說︰「你哋比較鍾意邊個角色多啲呀？抗疫碧珈Tips第一集，請來崔小朋友、崔婆婆、崔博士演出，一人分飾三角，希望大家得啖笑之外，繼續保持正面，護己護人，一齊渡過難關。PS：根據衛生署派發嘅健康資訊，抗疫碧珈Tips第一集嘅劇本喺最後一頁，多謝收看😄。」

（即時娛樂）