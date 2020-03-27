【畫面好有愛】楊思琦曬B仔初生寫真：第一次影靚仔相 (12:18)

楊思琦上個月在社交網宣布再為人母，B仔「豬豬」在疫境中出世。今日思琦在instagram上載B仔初生寫真照，她更代B仔留言：「我是豬豬，今次mummy帶我去影『寫真』！嘩！係『初生寫真』啊！第一次影靚仔相，勁開心！哈哈，原來有幾個造型添！你哋鍾意邊款多啲？

又有咁多靚姐姐同我着靚衫、扮型仔，幫我開暖氣，打靚燈！個個都錫（惜）晒我，對我好好喔！最驚喜係，原來佢哋仲安排左（咗）一張超舒服的床（牀）俾（畀）我瞓！等我全程可以瞓住覺嚟影相，秉承我豬豬一向『貪睡』的本色，真係好嘆（歎）呀！好多謝攝影師姐姐@theheavenslove的耐心指導，教我擺出唔同嘅瞓覺姿勢嚟影相，張張相我都好鍾意啊！加埋豬豬family的成員一齊陪住我影相實在太開心呢！等我可以留住美好一刻！返去要飲多幾樽奶慶祝先得yeah......」

（即時娛樂）