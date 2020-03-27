【早前宣布出櫃】60歲洪朝豐柬埔寨遇到「靈魂伴侶」 (12:38)

早前宣布「出櫃」的60歲洪朝豐，今晨在社交網上載多張於柬埔寨影的照片，相中的他僅穿白色內褲，洪朝豐表示很幸運在暹粒遇見了紐約攝影師Zach，並表示在日出時，Zach替他在酒店影了這輯照片，更成為他在柬埔寨的第1位冥想學生，2人立即成為靈魂伴侶。洪朝豐說：「這是我這輩子最美麗的事情之一，但我們以前在其他生活中見過，那是肯定的，沒有甚（什）麼來自甚（什）麼，背後總是有原因的，現在，我們在這輩子見面，然後我們將再次見面，這就是生活中真正的美。

這一切都是關於因果報應﹑自然法，你做善事，美好的事情會回到你身邊；你做壞事，壞事會回到你身上。那麼簡單，所以總是善待人們，總是善良，有一天見我，讓我們伸出援手，聯絡，世界就在那裡。我們會見面，Sadhu（薩德胡）﹗Zach，保重，我愛你﹗

再見，暹粒!再見，angkor wat﹗再見，柬埔寨﹗再見我所有的柬埔寨朋友﹗我很快就會回來﹗ 既然這座城市現在沒有遊客就快要死了，我知道你們所有人正在經歷了你們生命中最艱難的時刻，但請不要放棄，不要失去希望，只要伸出來，連線，觀察，對自己好，做所有事情讓自己快樂，因為你應得的。善待人們，對人們有用和幫助，關心人們並愛他們，用你的同情， 盡量讓他們開心，同時讓自己快樂，因為我們都活著，只有一次，這是我現在給你真正幸福的第一個鑰匙，加油﹗所以， 讓我們現在連線! 不要等待! 現在就動手，否則永遠不會!」

（即時娛樂）