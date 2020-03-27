【盧凱彤生忌】林二汶獻Sing悼故友：你給我的力量從沒離開... (13:28)

今天（27日）是已故歌手盧凱彤（Ellen）的生忌，Ellen生前好友林二汶，在社交網獻唱英文歌及撰了長文，祝福在遠方的Ellen生日快樂，二汶憶述2000年跟Ellen剛認識，她說：「大家都毫不猶豫地承認彼此有多愛彼此，這些肉麻，就算情侶也會嫌棄太多。」

「親愛的，聽到這首歌，你大概又會給我一個很開懷的笑容，然後邊搖頭，邊跟我說起那些前輩叫我們不要再唱這首如此老套的歌。

這首歌，我們唱過太多次，幾乎出道前每個在街上的表演也唱。出道之後，似乎都不適合四處表演這歌了。人要進步，不是嗎？我們一直進步，這首歌就謙虛地退得後後的。老實說，我從來也不覺得這首歌老套，每次聽和去唱，我還是覺得很感動。也許你跟我一樣，依然會被這首歌暖了心頭。不過成長的其中一個代價，就是要勇敢地將你天真地愛過的東西拋諸腦後，不再承認自己還深愛著那些過時的感動。為了向前走，我們都付出過不少這種代價。

2000年，那年我們剛認識，大家都毫不猶豫地承認彼此有多愛彼此，這些肉麻，就算情侶也會嫌棄太多。有一天晚上，我們浪漫地，又老套地，兩個人，拿著兩把吉（結）他去維園的樹下坐著，開始唱歌給大家聽。你拿著吉（結）他，開始唱起這首歌來。你說『林意汶（二汶原名），哩（呢）首歌係送俾（畀）你架』然後你直視我雙眼，將歌原原本本地唱給我聽，最後一句改了歌詞，你唱著『now and forever,I will be your friend.』我還記得當晚的天氣，青草的味道，星星下的寧靜，還有見證自己在18歲那年，得到了一個一生一世的好朋友。

2020年，那天我一個人站著，突然想起我們曾經讓大家笑得那麼快樂，笑得臉上只剩下牙齒，我跟著這個記憶笑了，眼淚也跟著眼睛流下。我們曾經讓大家如此如此快樂，如此快樂。

你離開，我活下去，你給我的力量，從來都沒有離開。特別在你的生日，我想為大家唱這首歌，說說我們的故事，然後提醒大家，我們還有很多愛。在記憶裡（裏），在血液中，在生活裡（裏）。起碼，我們每個人身邊總有一個，或是一些朋友，一直一直對我們不離不棄，無論他/她身在何地。多苦都要記得，我們還有這些朋友，我們還有很多被迫拋諸腦後，但其實揮之不去的牽掛和記認。

祝你生日快樂，以後一切稱心如意。祝福大家。因為擁有，我們不曾失去。愛在瘟疫蔓延時，我們不孤單。我愛你。」

（即時娛樂）