【盧凱彤生忌】林二汶獻Sing悼故友：你給我的力量從沒離開... (13:28)

今天(27日)是已故歌手盧凱彤(Ellen)的生忌,Ellen生前好友林二汶,在社交網獻唱英文歌及撰了長文,祝福在遠方的Ellen生日快樂,二汶憶述2000年跟Ellen剛認識,她說:「大家都毫不猶豫地承認彼此有多愛彼此,這些肉麻,就算情侶也會嫌棄太多。」

「親愛的,聽到這首歌,你大概又會給我一個很開懷的笑容,然後邊搖頭,邊跟我說起那些前輩叫我們不要再唱這首如此老套的歌。

這首歌,我們唱過太多次,幾乎出道前每個在街上的表演也唱。出道之後,似乎都不適合四處表演這歌了。人要進步,不是嗎?我們一直進步,這首歌就謙虛地退得後後的。老實說,我從來也不覺得這首歌老套,每次聽和去唱,我還是覺得很感動。也許你跟我一樣,依然會被這首歌暖了心頭。不過成長的其中一個代價,就是要勇敢地將你天真地愛過的東西拋諸腦後,不再承認自己還深愛著那些過時的感動。為了向前走,我們都付出過不少這種代價。

2000年,那年我們剛認識,大家都毫不猶豫地承認彼此有多愛彼此,這些肉麻,就算情侶也會嫌棄太多。有一天晚上,我們浪漫地,又老套地,兩個人,拿著兩把吉(結)他去維園的樹下坐著,開始唱歌給大家聽。你拿著吉(結)他,開始唱起這首歌來。你說『林意汶(二汶原名),哩(呢)首歌係送俾(畀)你架』然後你直視我雙眼,將歌原原本本地唱給我聽,最後一句改了歌詞,你唱著『now and forever,I will be your friend.』我還記得當晚的天氣,青草的味道,星星下的寧靜,還有見證自己在18歲那年,得到了一個一生一世的好朋友。

2020年,那天我一個人站著,突然想起我們曾經讓大家笑得那麼快樂,笑得臉上只剩下牙齒,我跟著這個記憶笑了,眼淚也跟著眼睛流下。我們曾經讓大家如此如此快樂,如此快樂。

你離開,我活下去,你給我的力量,從來都沒有離開。特別在你的生日,我想為大家唱這首歌,說說我們的故事,然後提醒大家,我們還有很多愛。在記憶裡(裏),在血液中,在生活裡(裏)。起碼,我們每個人身邊總有一個,或是一些朋友,一直一直對我們不離不棄,無論他/她身在何地。多苦都要記得,我們還有這些朋友,我們還有很多被迫拋諸腦後,但其實揮之不去的牽掛和記認。

祝你生日快樂,以後一切稱心如意。祝福大家。因為擁有,我們不曾失去。愛在瘟疫蔓延時,我們不孤單。我愛你。」

