岑麗香和老公「強強」的囝囝「小強強」Jacob去年3月出世,眨眼B仔已經1歲,香香今午在instagram上載多張Jacob靚相,包括她抱實囝囝的溫馨互動照,亦有一家三口幸福照,還有Jacob玩到全身都是蛋糕的搞笑照片,以及B仔與恐龍公仔合照,而Jacob開始出牙仔,兼且超多頭髮,十分可愛,香香以英文留言稱:"One little birthday for you, one lifetime memory for us. Forgot to post these, better late than never."

(即時娛樂)