【新冠肺炎】何雁詩快速測試報告呈陰性︰放下心頭大石 (17:54)

何雁詩表示其新冠肺炎的病毒快速測試結果是陰性，她終於放下心頭大石。（何雁詩Instagram圖片 / 明報製圖）

何雁詩前天完成工作後身體不適，有發燒及喉嚨痛徵狀。擔心「中招」的她立即看醫生，並接受新冠肺炎病毒快速測試。何雁詩今日在社交網表示測試結果是陰性，放下心頭大石﹗

她說︰「昨天收到很多朋友的問候，但因為還沒收到報告的結果，所以未能夠和大家報平安。很慶幸今天收到報告，新冠肺炎測試呈陰性反應🙏🙏🙏 。自週（周）三放工回家後感覺喉嚨痛，直到晚上開始發燒，安全起見翌日早上我空肚流了唾液樣本待檢測。」

「這幾個禮拜工作上，雖然是在沒有鏡頭下依然全程戴口罩，但作為幕前在有些情況實在難而（以）避免。我在醫院等候的一刻一直在想，一般情況下生病我是絕對不怕的，但這次病毒如果帶給了我的家人、朋友、同事、傳媒朋友、甚至是他們身邊的老人家和幼兒，我一定會內疚一輩子。」

「今天收到消息，我也放下心頭大石，身邊所有人都沒有任何病徵，希望最近接觸過我的大家都可以放心。若果令大家工作上有影響，或令大家擔心了一整天，實在十分抱歉！如果在事件上處理得唔好，希望大家多多包涵🙏🙏🙏🙇‍♂️。」

「回想起可能最近自己出歌工作比較緊張，還有社會氣氛也是比較緊張，導致生病了。還有很感謝家人、fred還有fred媽媽的照顧💕💕💕。」

「最後，好想補充的是親身到醫院過後，令我更加尊重醫護人員，他們在高危地方工作，回家又會擔心會否帶病毒回家，身心一定十分疲累。為了支持醫護人員，減輕他們的負擔，我們必定必定必定要多留在家，除了工作以外，如非必要就不要外出聚會啦！」

（即時娛樂）