【點解嘅】《法證IV》大結局 張曦雯做Big Big Boss殺晒 (23:28)

《法證先鋒IV》大結局，Michael Ma（張頴康飾）綁架Emma(張曦雯飾）要帶她離開香港。高安（黃浩然飾）趕到救大妹，跟Michael 在天台搏鬥，最後Michael 墮樓死。最後一集佔大篇幅交代眾人的感情發展，有情人終成眷屬。King Sir（譚俊彥飾）跟Queen（陳煒飾）結婚，Stan（海俊傑飾）跟家希（李施嬅飾）更來一場失驚無神的牀戲。Monique（鄭希怡飾）再現身令徐意（湯洛雯飾）誤會她要回到高安身邊，結果等到高安向徐意表白，願意為她煎牛扒兼準備送戒指。還有高靖（朱晨麗飾）跟湛霆（鄭俊弘飾）繼續sweet sweet。

Emma跟高安與細妹齊齊往拜祭父母，要改回原本高善的名字，又說要帶Michael 的骨灰到美國安葬。至於總監製梅小青透露除了張頴康是Big boss外，還有終極Big Big Boss登場。最後是眾人又出動往海傍發生的兇案現場，有4具小丑打扮的屍體，待他們憑蛛絲馬跡去尋兇。鏡頭一轉Big Big Boss現身，回憶片段是大妹當日被小丑擄走的場面，接著是黑影與Emma充滿殺氣的眼神... ... 原來所謂「Big Big Boss」是Emma！昔日被拐帶的Emma留童年陰影，令她成為殺小丑狂魔，網民認為是為《法證先鋒V》留伏線。

（即時娛樂）