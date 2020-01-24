Gin Lee與AGA新歌MV 呈現不同性格的「勇敢」女生 (21:51)

李幸倪（Gin Lee）推出今年第一首派台歌《敢》，是一首充滿正能量作品，帶出「勇敢」飛翔就是人生的訊息。Gin在MV中首次嘗試劍道，以行動鼓勵大家道別傳統，創造新的旅途。AGA（江海迦）最新歌曲《Mad》則講述勇敢追求自己所愛，不顧一切放低自己而瘋狂去愛，甚至愛到天荒地老！MV中的AGA飾演一名愛得轟烈、與男友私奔的女生。兩人的MV同步於今日推出。

Gin自言第一次接觸劍道：「好玩！這個運動很值得我去挑戰，我本身對劍道毫無認識，透過今次拍MV終於有機會嘗試，學習一種未曾玩過的運動，是一個很好的體會。原來劍道要用好大力氣，一點都不容易。」她以身體力行方式，鼓勵大家勇於嘗試，只要肯踏出第一步，生活可以變得充實美滿。

AGA的《Mad》MV先以一個倒敍法帶岀女主角AGA和男主角坐跑車逃走，繼而一步步講岀故事經過：AGA被欺凌，男主角岀手保護，AGA陶醉於與男主角一起的時候。MV穿插不同場景，當中用了很多煙營造迷幻效果，其中的幾個鏡頭是AGA與男主角頭貼頭互相噴煙，更有打鬥流血的激烈場面。

(即時娛樂)