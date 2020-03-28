【群星呼籲多留家】祖兒：不要鬆懈 森美：在家千日好 (12:39)

新冠肺炎肆虐全球，政府昨天（27日）公布新防疫措施，修例禁止超過4人聚集，由3月29日凌晨零時起生效；餐飲食肆入座人數只可維持正常的一半，桌與桌之間需保持1.5米距離；以及關閉6類娛樂場所，由今天（28日）下午6時起生效；上述所有措施有效期均為14日。不少本港藝人在網上響應及呼籲大家忍耐和自律，盡量留家及減少外出：

陳展鵬：齊心合力，對抗疫症。

胡定欣：從新聞得知今（昨）日新增確診個案65宗，在短短兩星期內升了接近3倍。所以大家真係要更加自律，忍耐忍耐。收工就返屋企，買完餸就返屋企，盡量減少外出。我地保護自己之餘，都係保護緊身邊每一個人，社會每一個人。想見朋友，大家可以打個Video call 傾下計（偈）開心下，關心一下對方。疫情轉好，快D（啲）過去，我地（哋）就可以回到正常生活。大家要齊心呀！

容祖兒：一定要堅持！不要鬆懈！同心抗疫！大家加油！

周慧敏：香港疫情開始嚴峻了，大家沒重要事要盡量留在家啊，保護自己保護他人是責任，抗疫實在要齊心，前線的醫護人員，辛苦你們每一位，感激不盡！

森美：呢個週（周）末大家努力，記住在家千日好。

唐詩詠：為了你所愛的人，今個週（周）末開始，如非必要，留在家中，我哋一齊努力。

（即時娛樂）