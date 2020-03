黃心穎去年4月爆出「安心事件」,轟動全城,而身為心穎家姐的黃心美,亦備受牽連,既要擔心胞妹,又要應付外界的指責,今天(28日)是心美的38歲生日,因為疫情肆虐,她選擇留家慶祝,心美在社交網上載捧蛋糕照,笑容滿面,她說:「Happy birthday to me! 我細妺返嚟我身邊同豆豆(姨甥女)嘅出世,大概已經用盡我一生嘅幸運,如果有僅餘嘅就祝你哋身體健康、百毒不侵!」雖然仍有網民在該貼文留言狙擊心穎,但心美則淡定及從容應對;另外,心穎亦在ig上載幫家姐慶祝生日的照片,兩姊妹各抱了狗仔合照,心穎說:「螳螂捕『嬋』 happy birthday sis, so good to be back by your side,1 2 3 4 無犯法。」

(即時娛樂)