新冠肺炎疫情嚴峻,港府修例禁止超過4人聚集,3月29日凌晨零時起生效,將感染風險減低。胡杏兒與丈夫李乘德(Philip)的兩歲大仔李奕霆(Brendan)不能上遊戲班,加上醫護呼籲「I Stay at Work for You. You Stay home for Us」未能外出玩,只好乖乖地留在家裏。Philip在社交網上載Brendan坐在梳化上的照片,相中的他雖然已拿着汽球,卻一副悶悶不樂的樣子。Philip留言︰「Social distancing X home X self entertainment X boredom = THAT LOOK.」他又以廣東話拼音稱囝囝在家嗌好悶。

(即時娛樂)