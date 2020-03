新冠肺炎持續肆虐,特首林鄭月娥昨天頒布多項防疫措施,限製人流聚集,除了禁止逾4人聚集外,並規定戲院﹑健身房等設施,由今日傍晚6時起關閉14天。

倪晨曦(Elva)與友人合資﹑位於中環的瑜伽工作室,亦因受疫情影響,而關閉14天,她在ig貼出We Love You. We will be back.的照片,並以中英文發出通告:「我們懷著充滿希望的心在此公佈(布),暫時關閉瑜伽工作室14天,我們將密切監察疫情狀況,如有任何更改,將立即向大家公佈(布)更新詳情。

考慮到近日疫情的急切狀況,Be Earth的首要考慮就是大家的健康和應有的社交距離。根據政府指引,我們也認為這是最負責任的決定。我們將很快再次歡迎大家!

請大家繼續自行練習。我們一起携(攜)手同行,對抗疫情,並將在接下來的48小時內發佈(布)在線內容。Be Earth這個大家庭充滿活力、創造力,請繼續關注支持我們,讓我們一起探索無限的可能性!我們與你齊心抗疫,感謝您的合作和體諒。」

