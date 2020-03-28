【新冠肺炎】蘇施黃「教煮蘇應援團」助飲食業渡難關 (21:01)

新冠肺炎肆虐，市民減少外出及消費，各行業均受影響，不少餐飲食肆更處於水深火熱的地步，甚至關門大吉。轉行做「煮食KOL」的蘇施黃，眼見一間又一間餐廳倒閉，決定成立「教煮蘇應援團」，為飲食業出分力。

她說︰「看著（着）一間又一間的餐廳關閉，目不忍睹，尤其是一些老店、一些做得好的店、一些有心的店😓。前幾天，我打給做餐飲的朋友，逐一問候，個個都話從來未試過咁慘淡。我和他們都一起想有什麼辦法呢？🤔 如何？」

「第1步曲︰教煮蘇撐你系列。如你有做外賣，只要你間鋪（舖）嘅食物係好食，同埋夠『泡』搵我，我會先試。好食嘅...我就免費在我嘅社交媒體推介俾（畀）粉絲同朋友（暫時只推廣外賣）。疫情轉好，大家可以安心出街時，我可以來堂食，好的一樣免費推介👍」

「第2步曲︰教煮蘇大餐系列。就算食物差少少，但有❤️做的，我會分享我的意見甚至教你一兩個『必勝』餸菜🏆，還可命名為『教煮蘇xx』，費用全免😎（有代（待）疫情好轉，可以出街先）。」

「第3步曲︰請留店名、聯絡人及電話在inbox，我會聯絡你們，暫時食住外賣先，疫情轉好會親自來試食👻。今次希望能夠出一點綿力，與餐飲界共渡難關🙌。現正是汰弱留強的時候，希望各位飲食界朋友努力💪。守望相助❤️，愛神愛人。」

（即時娛樂）