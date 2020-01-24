【疫境自娛】BTS美國抗疫騷 李棟旭開咪 網上有得睇 (18:10)
文章日期：2020年03月29日
全球為了對抗新型冠狀病毒肺炎，呼籲市民乖乖留在家中「自我隔離」。在家工作、上課、運動外，其實也可找免費娛樂消遣，尤其很多劇院和戲院關閉。最近不少藝人在網上開騷，為粉絲提供娛樂及互動。連莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre of Russia)本月26日亦在facebook專頁公布，史上首次將多個經典歌劇及芭蕾舞演出於劇院的Youtube頻道開放給大家免費觀賞。
之後如有相關資訊，將不斷更新，為你報道，敬請密切留意。
Suho@EXO 直播節目
日期：3月30日（一）
時間：19:00
網址：https://www.vlive.tv/video/181954
藝人：Sohu@EXO
字幕：中文/英文
李棟旭電台直播
日期：3月30日（一）
時間：19:00
網站：https://www.vlive.tv/video/182120
藝人：李棟旭
字幕：中文/英文
Homefest James Corden's Late Late Show Special
日期：3月31日（二）
時間：10:00
藝人：John Legend、Billie Eilish、Dua Lipa、Will Ferrell、防彈少年團（BTS）
字幕：無
莫斯科大劇院Golden Collection
3月28日：The Sleeping Beauty
4月1日：The Tsar's Bride
4月4日：Marco Spada
4月7日：Boris Godunov
4月10日：The Nutcracker
網址：http://www.youtube.com/bolshoi
（所有劇目於莫斯科時間晚上7時開始，片段將保留24小時）
(即時娛樂)