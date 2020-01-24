【疫境自娛】BTS美國抗疫騷 李棟旭開咪 網上有得睇 (18:10)

莫斯科大劇院的多個劇目在網上公開，全球觀衆都可以欣賞。（facebook圖片）

BTS與李棟旭下周會輪流在網上開騷。（網上圖片）

全球為了對抗新型冠狀病毒肺炎，呼籲市民乖乖留在家中「自我隔離」。在家工作、上課、運動外，其實也可找免費娛樂消遣，尤其很多劇院和戲院關閉。最近不少藝人在網上開騷，為粉絲提供娛樂及互動。連莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre of Russia)本月26日亦在facebook專頁公布，史上首次將多個經典歌劇及芭蕾舞演出於劇院的Youtube頻道開放給大家免費觀賞。

之後如有相關資訊，將不斷更新，為你報道，敬請密切留意。

Suho@EXO 直播節目

日期： 3 月 30 日（一）

時間： 19:00

網址： https://www.vlive.tv/video/181954

藝人： Sohu@EXO

字幕：中文 / 英文

李棟旭電台直播

日期： 3 月 30 日（一）

時間： 19:00

網站： https://www.vlive.tv/video/182120

藝人：李棟旭

字幕：中文 / 英文

Homefest James Corden's Late Late Show Special

日期： 3 月 31 日（二）

時間： 10:00

網址： twitter.com/cbs

藝人： John Legend 、 Billie Eilish 、 Dua Lipa 、 Will Ferrell 、防彈少年團（ BTS ）

字幕：無

莫斯科大劇院Golden Collection

3月28日：The Sleeping Beauty

4月1日：The Tsar's Bride

4月4日：Marco Spada

4月7日：Boris Godunov

4月10日：The Nutcracker

網址：http://www.youtube.com/bolshoi

（所有劇目於莫斯科時間晚上7時開始，片段將保留24小時）

(即時娛樂)