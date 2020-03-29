【電影業疫境下近癱瘓】田啟文建議多拍港產片救市 黃百鳴贊成戲院停業 (22:15)

新冠肺炎疫情嚴峻，各行各業均受影響。電影業遇到海嘯式衝擊，開戲量近乎零，業界正設法救亡。香港電影工作者總會（簡稱「總會」）會長田啟文概嘆：「所有嘢停晒，無嘢做！很多幕後人都轉行，有些基層兼職做看更、揸Uber和售貨員。」

田啟文接受《明報》訪問，剖析目前形勢。他說市面只得一部政府資助的劇情片《手捲煙》開工， 聽聞所有電影公司4月前無戲開，電影業陷入困局！未發生疫情時，去年底開始向政府求助，政府已批出2000萬，今個月底會由總會幫助業界做一些起動訊息，不過只是初步行動，總會會再向政府爭取更多撥款幫助其他，例如快速開戲和培訓計劃等。 但長期是需要本土電影，總會今個月底將約見各大電影公司，提出意見，看政府可以做些什麼，重建大家信心開拍多些港產片！」他透露跟古天樂傾過，獲得支持，古天樂說：「海嘯來了，要做些事情。」之後再約其他老闆坐下來傾怎樣開戲， 這個方向要加重少少力度。」

東方影業老闆黃百鳴是香港電影業的中流砥柱，由幕前、電影製作至開院線，「疫市」對他有一定衝擊，拍攝中的《G風暴》被迫停工，未知何時可復工！但損失未及旗下經營的戲院那麼慘重，今年2月分相比往年，生意少了百分之六十幾，尤其是家庭觀眾更加不敢入戲院。唯有做足安全措施，消毒和清潔工作。近日政府採取新措施，關閉包括戲院等6類場所14天，黃百鳴贊成。他覺得政府都要對業界，包括戲院、演藝界、音樂界、話劇界資助下，因為大家都停晒無工開。

（即時娛樂）