【大肚寫真】楊怡公布懷有小公主 羅仲謙期待小情人來臨 (14:28)

羅仲謙和楊怡結婚4年,上月中宣布有喜,今日二人在社交平台分別上載大肚寫真照,見到楊怡肚皮凸凸,臉上流露出一副慈母樣子,羅仲謙則留有小鬍子,整個人成熟了不少。而最重要是他們正式公布楊怡懷有的是小公主,羅仲謙很期待和囡囡去約會。

羅仲謙網上留言:「記得那天晚上,回到家老婆神神祕祕(神神秘秘)指手劃腳的說,你……啦,我似明非明,但又要顧(故)作鎮定,不由自主走來走去,最後說了句,[妳不要亂説,問醫生未?]看着老婆肚子一天一天地大,這幾天我能隔著肚皮和妳接觸,感覺奇妙又自豪,寶貝就在肚子裏成長,生命循環不息……我能做的就是更努力的愛護妳們…期待我小情人的來臨,老婆辛苦了 @tavia_yeung #我是帥爸爸 #我的小情人 #等着和妳約會」

楊怡則說:「一個身體,兩顆心跳,素未謀面,卻感受至深…女人一輩子,大概只有這個旅程,會有人與你『合二為一,生活同步』同憂同喜,同食同睡,感恩我能體會這奇妙的旅程…人説懷孕的女人最漂亮,我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧…母愛…soon my life will be filled with all things little…little clothes…little books…little toys…little baby is coming @lawhimmm #我的小公主 #很想和妳牽牽手 每晚都看著(着)妳在滾動」

(即時娛樂)