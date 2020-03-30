【大肚寫真】楊怡公布懷有小公主 羅仲謙期待小情人來臨 (14:28)

羅仲謙和楊怡結婚4年，上月中宣布有喜，今日二人在社交平台分別上載大肚寫真照，見到楊怡肚皮凸凸，臉上流露出一副慈母樣子，羅仲謙則留有小鬍子，整個人成熟了不少。而最重要是他們正式公布楊怡懷有的是小公主，羅仲謙很期待和囡囡去約會。

羅仲謙網上留言：「記得那天晚上，回到家老婆神神祕祕（神神秘秘）指手劃腳的說，你……啦，我似明非明，但又要顧（故）作鎮定，不由自主走來走去，最後說了句，［妳不要亂説，問醫生未？］看着老婆肚子一天一天地大，這幾天我能隔著肚皮和妳接觸，感覺奇妙又自豪，寶貝就在肚子裏成長，生命循環不息……我能做的就是更努力的愛護妳們…期待我小情人的來臨，老婆辛苦了 @tavia_yeung #我是帥爸爸 #我的小情人 #等着和妳約會」

楊怡則說：「一個身體，兩顆心跳，素未謀面，卻感受至深…女人一輩子，大概只有這個旅程，會有人與你『合二為一，生活同步』同憂同喜，同食同睡，感恩我能體會這奇妙的旅程…人説懷孕的女人最漂亮，我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧…母愛…soon my life will be filled with all things little…little clothes…little books…little toys…little baby is coming @lawhimmm #我的小公主 #很想和妳牽牽手 每晚都看著（着）妳在滾動」

（即時娛樂）