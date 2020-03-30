【婚後首日復工】莊思敏否認奉子成婚 怕煩唔想補擺酒 (19:24)

【今日直擊】莊思敏本月中升呢做人妻，下嫁台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸，今天是她婚後首日復工，返電視城拍攝新劇《一笑渡凡間》。莊思敏透露老公已回台灣工作，不知何時回來，因為返台後暫時不可以入境香港，笑言二人在家中度過新婚蜜月，待疫情過後才計劃蜜月旅行，現在只能夠乖乖留在家中。

追問會否補擺喜酒？她說：「不知，要睇情況，其實自己不是好想擺，真的覺得好煩。我有徵詢過女性朋友意見，大部分說新娘會煩到爆炸，但新郎就會覺得好玩，因為什麼都不會理，以及會醉；老公就想擺，如果擺可能在台灣或馬來西亞，因為家人都不在香港。（傳急着結婚是因已有身孕？）不是，我只是之前肥了，現在已瘦番！（想不想快些生B？）隨緣，不可以說想就想，現在還隔空。婚後都是安全期，總之現在行得跳得，亦不是不講得。」

提到為慶祝其社交平台達10萬個Followers玩「你問我答」，有網民留言問她「離婚未？」，她亦霸氣反擊「邊敢爬你頭」，獲得不少支持。莊思敏說：「不是鬧交，是回應吓而已，禮貌上都要答吓，雖然我的答案不禮貌。我不會不開心，這些說話也聽不少，聽慣晒！」

（即時娛樂）