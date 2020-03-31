【噢…】Robynn & Kendy暫時畫上休止符：後會有期 (16:41)

唱作女子組合Robynn & Kendy暫時要畫上休止符！已為人妻的Robynn（葉晴晴）昨晚在社交網撰長文，表示二人來到旅程小總結，要向共事同事講珍重，她說：「眨個眼九年的時間如光似箭，很感激環球唱片上下過去給予我們的養份（分）和支持，感激在我們成長的畫面，有你們的身影，一起共渡（度）過許多人事季節的更迭。感激你們對RK這個品牌的所有心思和努力，為我們帶來了很精彩的一頁。

今天來到這個旅程的小總結，也想好好的跟上上下下所有共事的同事們說聲珍重了。而我倆也決定，是時候為這個品牌暫時畫上一個休止符，把美好的回憶好好保存在心中，昂然進入下一段的旅程，各自為自己的生活而努力的同時，也嘗試換個方式把音樂帶給大家。

感激喜歡我們音樂的朋友一直的陪伴與疼愛，也感謝粉絲們在這支MV的粉墨登場，別具一番意義，也是我們一個很特別的紀念品。在此懇切希望將來彼此相聚的時候，大家都以熟悉的微笑來迎接對未知的期盼。後會有期！」

Kendy（孫曉慧）亦在ig留言：「這幾天寫著感謝的文章，MV的題（提）案，過程充滿了回憶的回顧，情緒的交匯；今天這兩瓶紅酒白酒釀好了，希望大家慢慢品嚐（嘗）。『世事無常，人來人往，在人生重要的時刻能夠碰上，都是緣份（分）的交錯。哪怕只是在盛事才碰面，無謂只將牽掛掛在唇邊，學懂珍惜眼前的人事物，就算說再見也來得更自然。』」

（即時娛樂）