【隔空罵戰】滯留秘魯港人反擊項明生：人格謀殺 (22:55)

新冠肺炎肆虐全球，其中秘魯「封國」至下月15日，日前一名滯留當地的六旬港人感染新型冠狀病毒離世；而截至昨午6時，保安局共接獲89名滯留秘魯港人求助，有消息稱港府最快本周安排包機前往秘魯，接載滯留港人返港。其中一名滯留秘魯的S小姐，入住當地城市庫斯科的旅館，因曾經有人確診，故她要在旅館隔離15日；她在其facebook專頁訴苦水，早前接受香港傳媒訪問時，更表示特區政府應代為支付她在秘魯旅館隔離期間的食宿費用，想不到此番話惹來「旅遊達人」項明生批評，兩人更因而展開隔空罵戰。

項明生在fb發文，他指S小姐在全球疫症漫延時，選擇自己一個人由古巴去秘魯，這是「明知外有毒，偏向病毒行」。他又批評對方，指醫護呼籲大家stay home時，S小姐就在秘魯不停呃like影靚相，所以不應該出事時，叫政府及市民幫她埋單。項明生在另一篇fb貼文稱，估計S小姐是去年離港，但對方見到疫情不對路，一是勇往直前，一是走為上著，但對方一直不回港，便不應怨天尤人；他又指有網民將S小姐的行為扭轉到政治批鬥，他還留言「去得玩，樂不思蜀，留在秘魯Quarantine（隔離）有什麼大不了呢？」

其後，S小姐在自己fb專頁留言反擊，她說：「在此萬分感謝各同路人的仗義執言，小女子無限感激。什麼要求包機等等完全無中生有的事不打算逐一回應，相信有看過文章及報導（道）的就能懂分辨是非黑白，要引令風向忽略前文後理再人格謀殺談何容易，一字半句就可以無限放大成為他們眼中的真理。不過還是想澄清，我沒有接受及授權過TVB任何訪問及取材，睇少啲TVB罷啦達人。」

（即時娛樂）