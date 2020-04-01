【哥哥逝世17年】林嘉欣關淑怡甫相 周慧敏製影片悼故友 (15:44)

今日是張國榮（哥哥）逝世17周年的日子，除了哥哥的摯愛唐鶴德外，不少曾跟哥哥合作，或視哥哥為偶像的圈中人也在社交網留言，懷念這位一代巨星。

周慧敏特別將兩人多年前合作拍攝的電影片段、劇照和花絮製作成片段，再配上純音樂，來懷念這位故友，非常花心思﹗她說︰「第一次自己做好一條影片，一直在想要配甚（什）麼音樂。如果你知我苦衷、追、明星、風繼續吹.........不，應該是純音樂更合適。心裡（裏）有想過這個現場版，但，這不是我彈奏得最滿意的版本，所以又改變主意。請了教我做影片的Kimman幫我選他覺得適合的mood music，當我收到他加了音樂的影片時，竟然發現他選了我最初想過的這個鋼琴現場版，而且，音樂和片長的時間剛剛好......Dear Leslie, You're forever in my heart﹗」

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林嘉欣曾跟哥哥合作電影《異度空間》，她在Instagram上載木棉花樹的照片，留言︰「Dearest哥哥，你好不好？抬頭看見紅色的木棉花，我們如此眷戀你，許許多多的捨不得。思念依然，嘉欣。」

劉培基、文雪兒同樣在社交網分享舊合照。劉培基說︰「安靜的你就這樣離開了﹗#想起你」文雪兒簡單表示︰「仍然懷念。#missyou❤️ 」關淑怡上載張國榮《霸王別姬》的劇照，留言︰「Miss u much...這麼遠那麼近。」

薛凱琪上載哥哥的舊照，以英文留言︰「It's the time of year where I miss you so much again. You were such an inspiration and someone whom I looked up to , if you were here today I am sure you would've given us much strength and love at a time like this . Love you and bless you always . （又到我每年非常想念你的日子。你是我仰慕、令人鼓舞的人。如你今天在這裏，我相信你此時將給我們很大的力量和愛。愛你，永遠祝福你。）」

（即時娛樂）