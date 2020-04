【哥哥逝世17年】林嘉欣關淑怡甫相 周慧敏製影片悼故友 (15:44)

今日是張國榮(哥哥)逝世17周年的日子,除了哥哥的摯愛唐鶴德外,不少曾跟哥哥合作,或視哥哥為偶像的圈中人也在社交網留言,懷念這位一代巨星。

周慧敏特別將兩人多年前合作拍攝的電影片段、劇照和花絮製作成片段,再配上純音樂,來懷念這位故友,非常花心思﹗她說︰「第一次自己做好一條影片,一直在想要配甚(什)麼音樂。如果你知我苦衷、追、明星、風繼續吹.........不,應該是純音樂更合適。心裡(裏)有想過這個現場版,但,這不是我彈奏得最滿意的版本,所以又改變主意。請了教我做影片的Kimman幫我選他覺得適合的mood music,當我收到他加了音樂的影片時,竟然發現他選了我最初想過的這個鋼琴現場版,而且,音樂和片長的時間剛剛好......Dear Leslie, You're forever in my heart﹗」

林嘉欣曾跟哥哥合作電影《異度空間》,她在Instagram上載木棉花樹的照片,留言︰「Dearest哥哥,你好不好?抬頭看見紅色的木棉花,我們如此眷戀你,許許多多的捨不得。思念依然,嘉欣。」

劉培基、文雪兒同樣在社交網分享舊合照。劉培基說︰「安靜的你就這樣離開了﹗#想起你」文雪兒簡單表示︰「仍然懷念。#missyou❤️ 」關淑怡上載張國榮《霸王別姬》的劇照,留言︰「Miss u much...這麼遠那麼近。」

薛凱琪上載哥哥的舊照,以英文留言︰「It's the time of year where I miss you so much again. You were such an inspiration and someone whom I looked up to , if you were here today I am sure you would've given us much strength and love at a time like this . Love you and bless you always . (又到我每年非常想念你的日子。你是我仰慕、令人鼓舞的人。如你今天在這裏,我相信你此時將給我們很大的力量和愛。愛你,永遠祝福你。)」

