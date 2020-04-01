【哥哥逝世17年】陳淑芬攜3000隻紙鶴到寶福山 代哥迷送祝福 (21:28)

陳淑芬手上是日本哥迷寄來的千羽鶴，連炎輝（右圖）亦有來拜祭故友。（大會提供／明報製圖）

今日是張國榮（哥哥）逝世17周年的日子，哥哥生前的經理人陳淑芬（陳太）、好友連炎輝及前助手Kenneth等，一早抵達寶福山寶禪堂，分別向哥哥送上祝福。

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鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，避免多人聚集及減低各地哥迷風險，陳太一早通知大家取消4月1日寶福山的約會；為了大家可以對哥哥表達心意，已呼籲大家到歌迷會留言，或寄出一隻代表自己心意的紙鶴，陳太將所有網上祝福語整輯為一本小冊子，並從3000隻紙鶴中抽出1741隻（代表第17年的4月1日）於堂內的花飾中，製作一套漂亮的花牆和紙鶴架送給哥哥。

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至於對哥哥一向長情的日本哥迷，每年哥哥的誕辰和忌日皆會摺製千羽鶴，今年就送上粉色為主調的千羽鶴，就像日本春天盛放的櫻花，中途因為各地航運延誤，遲遲未能寄到香港，幸好於2天前終於寄到，趕及和其他紙鶴一起送到福寶山。陳太希望哥迷保重身體，期望疫情早日過去，在哥哥9月12日的64歲誕辰可再次共聚一起。

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（即時娛樂）